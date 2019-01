“Spookjacht” teruggevonden waarmee 16-jarig meisje 8,5 jaar geleden de wereld probeerde rond te reizen

Acht en een half jaar nadat haar grote droom aan diggelen spatte, is het zeiljacht van de Amerikaanse tiener Abby Sunderland teruggevonden. Ze wou er oorspronkelijk de hele wereld mee rondvaren, maar dat liep helemaal mis. Na een zware storm in de Indische Oceaan moest Sunderland vijf maanden na haar start gered worden. Maar haar geliefde zeiljacht leek voor eeuwig verloren te zijn. Tot nu.

Foto: AP

Het is een bizar en grimmig zicht. “Een spookjacht”, zo klinkt het. Van de zeilen is er geen spoor meer, van de vrolijke kleuren schiet weinig over. Wie goed kijkt, ziet enkel nog een geschilderd oog uit een gele achtergrond komen. Bijna negen jaar later dobbert de boot zwaargehavend rond.

Vanuit een vliegtuigje werd het spookjacht gespot voor de zuidelijke kust van Australië, zo’n tien km voor Kangaroo Island. Na onderzoek beseften de speurders het: het zeiljacht waarmee de Amerikaanse tiener Abby Sunderland de wereld wou rondvaren als zestienjarige is teruggevonden.

Reddingsactie

“Mijn hart sloeg even over”, reageert Abby Sunderland in Australische media. “De vondst brengt herinneringen terug, zowel goede als minder goede. Maar het is leuk om de boot na zo lang weer te zien. Hij ziet er een beetje eng uit, maar na zo veel jaren kan dat ook niet anders.”

Sunderland, die nu 25 jaar is, vraagt zich af of haar videomateriaal al die jaren intact is gebleven. Voor ze de boot verliet, had ze het luik naar de kajuit goed afgesloten. Maar de zeiljacht zelf zal ze moeten laten voor wat het is, vreest ze. “Het zou geweldig zijn om de boot te redden, maar gezien de kosten denk ik niet dat het zou lukken. Maar het verbaast me niet dat hij nog drijft.”