Nicolas Frutos (ex-Anderlecht) gaat aan de slag in Chileense tweede klasse

Op de dag dat Anderlecht zijn nieuwe technisch directeur aanstelde (Frank Arnesen), raakt nu bekend dat ook Nicolas Frutos technisch directeur wordt. Maar dan wel in Chili, en in tweede klasse.

De 37-jarige Argentijnse oud-aanvaller van paars-wit, die in september 2017 eventjes trainer ad interim was in het Astridpark, gaat aan de slag bij San Luis de Quillota. Die club degradeerde in 2018 uit eerste klasse en komt dus dit jaar in de Primera B uit.

De Canarios – de bijnaam van de club – moeten komend seizoen voor de vierde keer in zijn geschiedenis op zoek naar de titel in tweede. Komende maandag, op 7 januari, begint Frutos aan zijn nieuwe job.