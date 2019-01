Lokeren start Operatie Redding en wil bij Racing Genk en Antwerp shoppen

Lokeren is als rode lantaarn het nieuwe jaar ingegaan en dus plannen de Waaslanders een heuse reddingsoperatie. De club, die drie punten achterstand telt op Moeskroen, heeft zich twee grote transferdoelen gesteld: Ingvartsen (Racing Genk) en Hairemans (Antwerp).

Aangezien de troepen van Trond Sollied met een groot scoringsprobleem kampen, wordt er in eerste instantie gelonkt naar Racing Genk-spits Marcus Ingvartsen. De Deen – voor wie in de zomer van 2017 nog meer dan vier miljoen euro werd ­betaald – kon de hoge verwachtingen in Limburg nooit inlossen. Vorig seizoen maakte hij slechts vijf competitiegoals, dit jaar haalt hij door de ontbolstering van Samatta en de komst van Gano nauwelijks nog de selectie. Lokeren wil hem graag voor de rest van het seizoen huren, maar Ingvartsen staat naar verluidt niet te springen om in het Waasland te gaan voetballen. Racing Genk wil hem ook pas laten gaan als het een volwaardig alternatief heeft gevonden.

Ook de naam van flankaanvaller Idir Ouali – die bij KV Kortrijk een contractverlenging kan krijgen – is op Daknam al gevallen, maar contact tussen beide clubs was er nog niet.

Twijfels bij Lambrecht

Het tweede grote doelwit van Lokeren is Geoffry Hairemans, die bij Antwerp op een zijspoor is ­beland. Ook Zulte Waregem informeerde al naar de spelmaker, maar hij bleek te duur. En dat zou ook nu het ­geval kunnen zijn, want Hairemans zou bijna één miljoen euro moeten kosten. Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht zag een eerste bod op Hairemans al afgewezen.

De vraag is nog maar of hij straks zijn portemonnee nog veel verder wil opentrekken, in het besef dat hij ook dat geld kwijt kan zijn als de club straks zou degraderen. Want wie zou Lokeren dan nog willen overkopen?