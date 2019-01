Trucker dood teruggevonden in vrachtwagen op snelwegparking

Waasmunster -

De Federale Wegpolitie deed donderdagmiddag een akelige en trieste vaststelling op de snelwegparking langs de E17 in Waasmunster. Een vrachtwagenchauffeur had een politiepatrouille die passeerde tegengehouden, omdat een Litouwse collega van hem niet reageerde op geklop op zijn cabine. De vrachtwagen zou er ook al staan sinds gisteren. De toegesnelde hulpdiensten en het parket konden enkel vaststellen dat de vijftiger gestorven was. Het zou om een natuurlijke dood gaan. De autoriteiten gaan nu op zoek naar de werkgever en familie van de man.