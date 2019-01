Er zijn beelden opgedoken van het schip, de MSC Zoe, dat in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere containers verloor. Een groot deel van die containers, en de inhoud ervan, is de voorbije dagen aangespoeld op de Waddeneilanden. De beelden werden vrijgegeven door de kustwacht. Er is duidelijk op te zien hoe de containers wankelen en uiteindelijk met hele rijen de zee invallen.

