Ook Wouter Beke krijgt poederbrief: vals alarm

De voorzitter van CD&V Wouter Beke laat via Twitter weten dat hij een brief met wit poeder kreeg. De brief werd opgestuurd naar het partijhoofdkwartier, maar het bleek geen schadelijke stoffen te bevatten.

“Een brief met wit poeder gericht aan mezelf gekregen op partijhoofdkwartier”, tweet Beke. Na onderzoek van de politie en civiele bescherming blijkt het vals alarm te zijn. Hij bedankt hen voor het werk. “Tonnen respect voor het werk van politie en civiele bescherming, die dit alles enorm professioneel en nauwkeurig aanpakten.”

Niet de eerste poederbrief

Het gemeentehuis van Zaventem werd donderdag een tijdlang ontruimd toen even na 10 uur een verdachte poederbrief met de post was toegekomen. De civiele bescherming heeft het verdachte poeder meegenomen naar het laboratorium.

Op 31 december kreeg voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ook een poederbrief. De brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek, waar Francken burgemeester is, en had die meegenomen naar huis en daar geopend.

Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning van de familie Francken meteen in quarantaine geplaatst en werd het medisch interventieplan afgekondigd. Het gezin en twee medewerkers die aanwezig waren werden medisch onderzocht, terwijl de civiele bescherming de brief met poeder kwam ophalen.

Toen de enveloppe weggebracht was en niemand onwel bleek te worden, werd de gezinswoning vrijgegeven. Uit het onderzoek van de civiele bescherming is intussen gebleken dat de enveloppe geen gevaarlijk product bevatte, maar alleen meel en plastic.