Cristiano Ronaldo vijfde keer Speler van het Jaar

Cristiano Ronaldo is donderdag op de Globe Soccer Awards in Dubai voor de vijfde keer, op acht edities, tot Speler van het Jaar uitgeroepen. De 33-jarige Portugese spits van Juventus kreeg de trofee eerder in 2011, 2014, 2016 en 2017. Radamel Falcao (2012), Franck Ribéry (2013) en Lionel Messi (2015) zijn de andere namen op de erelijst.

Dit jaar kreeg Ronaldo de voorkeur op Antoine Griezmann (Atletico Madrid) en Kylian Mbappé (PSG), die met Frankrijk wereldkampioen werden.

Didier Deschamps mocht als bondscoach van de wereldkampioen wel de trofee voor de Trainer van het Jaar in ontvangst nemen, een prijs die Marc Wilmots in 2015 kreeg. Atletico Madrid, winnaar van de Europa League, was het Team van het Jaar. De Italiaan Fabio Cappelo, de Kroaat Zvonimir Boban en de Braziliaan Ronaldo mochten een Lifetime Achievement Award komen ophalen.

De laureaten werden gekozen door een internationale jury waarin grote namen zetelen als Antonio Conte, Fabio Cappelo, Luis Figo, Marcello Lippi en Eric Abidal.