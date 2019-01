Alweer lijstjestijd voor de partijen: dit zijn de moeilijkste knopen voor de lijstvorming voor de verkiezingen van mei

De cadeaus zijn nog maar net uitgepakt of het is voor de politieke partijen al opnieuw lijstjestijd. Overal wordt strijd geleverd voor de verkiesbare plaatsen. Alle partijen willen de knopen nog deze maand doorhakken. Maar de ene zoekt nog wanhopig naar vrouwelijke lijsttrekkers of naar valabele kandidaten om straks de extra zetels te be­volken, de andere naar een oplossing voor het teveel aan kopstukken.