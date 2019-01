Man doodt z’n zwaar zieke vrouw Danielle en dumpt haar in put: “Ik kan het niet vatten”

Herk-de-Stad -

Waarom Guido V. (64) uit Herk-de-Stad zijn vrouw Danielle doodde en in een metersdiepe put dumpte, is nog niet duidelijk. Vrienden van het koppel sluiten niet uit dat het om een wanhoopsdaad gaat, omdat Danielle zwaar ziek was. De man wou zelfmoord plegen, maar werd op het nippertje gered door de hulpdiensten.