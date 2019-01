Francken reageert vol ongeloof na VRT-verslaggeving: “Journalist is schoonzoon van Pelosi, kan dat wel?”

Een VRT-correspondent, die lyrisch verslag uitbrengt over de verkiezing van de machtigste vrouw ter wereld. Het lijkt niets abnormaal, maar het commentaar van journalist Michiel Vos op Radio 1 kon donderdagavond toch op heel wat kritiek rekenen. Niet omdat hij te enthousiast was, maar wel omdat de dame in kwestie - Nancy Pelosi, de Speaker of the House - zijn eigen schoonmoeder is. Volgens de VRT Nieuwsdienst is er deontologisch geen probleem.

LEES OOK. Nancy Pelosi tweede keer verkozen tot voorzitter Huis van Afgevaardigden

Vol ongeloof reageerde Theo Francken donderdagavond op een fragment uit Radio 1. “Zonet was Michiel Vos lyrisch op Radio 1 over de nakende verkiezing van Nancy Pelosi als speaker of the House. Dat is zijn schoonmoeder. Kan dat allemaal deontologisch?” vroeg hij zich af.

En dan zonet Michiel Vos @radio1be lyrisch over nakende verkiezing van @NancyPelosi als speaker of the House. Dat is zijn schoonmoeder. Kan dat allemaal deontologisch?



Wat een vooringenomen avondradio. Ben veel beter gewoon van @radio1be — Theo Francken (@FranckenTheo) January 3, 2019

Ook andere Twitteraars reageerden geschokt.

(De tekst gaat verder onder de tweets.)

Michiel Vos die in het radionieuws als journalist zijn eigen schoonmoeder Nancy Pelosi becommentarieert, alsof er niets aan de hand is. Het blijft, euh, een Beetje Bizar. — Joël De Ceulaer (@jdceulaer) January 3, 2019

Het draait om afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Michiel Vos is nu eenmaal niet onafhankelijk van zijn schoonmoeder. — Hugo Decker (@HugoDecker) January 3, 2019

@radio1be Niks tegen Pelosi of Michiel Vos, maar hun onderlinge relatie mag je misschien toch even vermelden als je de 'Correspondent in Washington' een stukje over de 'Speaker of the house' laat doen. — Ward van Vugt (@VugtWard) January 3, 2019

VRT-woordvoerder Hans Van Goethem laat aan Het Nieuwsblad Online weten dat de openbare omroep correct omgaat met de familiebanden van hun correspondent. “Wij grijpen dat een correspondent met familiebanden in de politiek vragen oproept, want dat is geen traditioneel recept, maar voor ons is er hier geen deontologisch probleem. Michiel Vos maakt er nooit een geheim van dat hij getrouwd is met Alexandra Pelosi, de dochter van Nancy Pelosi. Hij verduidelijkt die context elke keer weer tijdens een interview over de Amerikaanse politiek en dat gebeurde deze ochtend op Radio 1 ook”, klinkt het.

Volgens de VRT en de hoofdredactie van de nieuwsdienst hoeft die band ook niet meteen een nadeel te zijn. “Dankzij die connecties en contacten kan Michiel verhalen en inzichten brengen over zaken waar andere journalisten geen toegang hebben. Bovendien is hij ook niet de enige correspondent in de Verenigde Staten, want onze vaste waarde is Bjorn Soenens. Ook hij doet elke verslaggeving in alle objectiviteit, terwijl Michiel daarnaast extra kan aanvullen met verhalen van dichterbij”, aldus Van Goethem.

“Michiel belicht ook steeds de negatieve kant. Hij is heel duidelijk over de keerzijde van de medaille voor Pelosi, over het feit dat een groot deel van Amerika tegen haar is. Hij geeft genuanceerde berichtgeving, waardoor er voor ons geen redenen zijn om zijn positie als Amerikakenner in twijfel te trekken”, besluit de woordvoerder.