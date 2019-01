Gouverneur van Rio: “We hebben nood aan een eigen Guantanamo”

De nieuwe gouverneur van de staat Rio, Wilson Witzel, heeft donderdag verklaard dat hij drugsdealers en gewapende criminelen als “terroristen” wil beschouwen. Hij wil hen opsluiten in een gevangenis als die in Guantanamo.

“We hebben nood aan ons eigen Guantanamo”, zei de nieuwe gouverneur, een verwijzing naar de Amerikaanse gevangenis in het zuidoosten van Cuba, waar terreurverdachten vastgehouden worden sinds de aanslagen van 11 september 2001. De VS krijgen regelmatig kritiek vanwege mensenrechtenschendingen in Guantanamo.

“We moeten terroristen op een plek zetten waar de maatschappij definitief van hen af is”, zei Witzel in een speech in de lokalen van de burgerlijke politie in Rio. Hij stelde ook voor om gewapende criminelen te beschouwen als terroristen. “Wie een wapen gebruikt en niet in uniform is, is een vijand. Wie een wapen gebruikt om een territorium te domineren, is een terrorist en moet als dusdanig beschouwd worden.

Witzel, die in het spoor van de ultrarechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro verkozen raakte als gouverneur op 28 oktober, zorgde al voor ophef omdat hij voorstelde het geweld in Rio te bestrijden met sluipschutters. Zij moesten criminelen doden. Sinds de Olympische Spelen in 2016 is het geweld in de staat Rio, de op een na rijkste van het land, opgelaaid.

Mensenrechter respecteren

Opmerkelijk is dat Bolsonaro net donderdag beloofde dat zijn regering de mensenrechten zou respecteren, weliswaar in een andere context. Hij deed dat nadat hij een evangelische predikant, Damares Alves, had benoemd aan het hoofd van het ministerie voor Mensenrechten, Familie en Vrouwen. Holebirechten zijn niet langer de bevoegdheid van het nieuwe ministerie, dat in ruil komt van het vroegere ministerie voor Mensenrechten.

“We laten geen enkel individu in de steek”, tweette Bolsonaro, in een poging om de bezorgdheid weg te nemen bij inheemse, feministische en holebi-activisten. Andere instellingen, zoals de Nationale Raad voor de Strijd tegen Discriminatie, zullen verantwoordelijk zijn.

Bolsonaro, een gewezen legerofficier, uitte homofobe, racistische en seksistische opmerkingen in het verleden. Daardoor bestaat er bezorgdheid dat zijn regering minderheden zou onderdrukken. Ook wil hij commerciële land- en mijnbouw toelaten in inheemse gebieden.