Vriendin van Bush zet Trump een hak: duel tussen president en Pelosi barst los

“Neen. Niets voor de muur.” Nancy Pelosi, de nieuwe Democratische voorzitter van het Huis van Af­gevaardigden, zegt dat Donald Trump geld voor zijn muur kan vergeten. “Het klopt niet dat mensen met ziektes het land overspoelen.” Ze sluit ook impeachment niet uit.

In aanwezigheid van haar vijf kinderen en negen kleinkinderen werd de 78-jarige Nancy Pelosi voor een tweede keer in haar politieke carrière verkozen tot voorzitter van het Huis van ­Afgevaardigden – na de president en vicepresident de machtigste positie in de VS.

Ze wordt zo de belangrijkste politieke tegenstander van Donald Trump, van wie ze geen hoge pet op heeft. In een reeks interviews maakte ze direct duidelijk dat ze de president keihard zal aanpakken. “Neen. Niets voor de muur”, antwoordde ze op de vraag of de ­Democraten bereid zijn toe te geven aan Trump en 5 miljard dollar in te schrijven in de begroting voor de bouw van een muur op de grens met Mexico.

Bij gebrek aan een akkoord zitten negen van de vijftien ministeries sinds 22 december in een shutdown. “Voor we kunnen onderhandelen, moeten we het eens worden over een stel feiten. Maar hij (Trump, nvdr.) wil dat niet doen”, zei Pelosi aan The Washington Post. “Het klopt niet dat mensen met ziektes het land overspoelen.” Ze liet ook weten dat “we ons niet gaan verlagen tot zijn niveau”.

Pelosi liet gisteren meteen zien dat ze het klappen van de zweep kent. “Ze kan je onthoofden zonder dat je zelfs merkt dat je bloedt”, zei haar dochter woensdag aan CNN.

Om de verantwoordelijkheid voor de shutdown bij haar politieke tegenstrevers te leggen, keurden de Democraten meteen twee wetten goed die de Republikeinen in de Senaat eind vorig jaar zelf steunden maar die Trump weigerde goed te keuren. Eén wet zorgt ­ervoor dat acht ministeries geld hebben tot september, een tweede maakt dat het ministerie voor Binnenlandse Veiligheid tot 8 februari kan functioneren. Die maand moet toelaten een compromis te sluiten.

Belastingdocumenten opvragen

Foto: REUTERS

In haar aanvaardingsspeech, waarin ze Trump niet vernoemde, wees Pelosi ook op de noodzaak om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Ze sluit ook niet uit dat het tot een impeachmentprocedure tegen Trump komt: “We moeten niet gaan voor een impeachment om politieke redenen, maar we moeten het ook niet ontwijken om politieke redenen.” Pelosi sluit ook niet uit dat de Democraten de belastingdocumenten van Trump zullen opvragen die hij tot nu toe weigert vrij te geven.

Als er redenen blijken te zijn om een afzettingsprocedure te beginnen, moeten Democraten en Republikeinen het daarover eerst eens zijn, aldus Pelosi. Het is weinig waarschijnlijk dat die laatsten hun eigen president willen opofferen. Maar ook dat typeert Pelosi: in haar lange carrière bewees ze dat ze kan samenwerken met de Republikeinen – in haar kantoor staat een foto van de in december overleden oud-president Bush en ze citeerde gisteravond uit de laatste speech van wijlen Ronald Reagan.