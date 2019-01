“Stempelende miljonair” verschijnt opnieuw voor rechter wegens fraude

Gent - De Gentse projectontwikkelaar Didier De Witte (72) verscheen gisteren opnieuw voor de rechter voor fraude. De man kwam in 2011 al in opspraak omdat hij onterecht 40.000 euro stempelgeld had getrokken als “werkzoekende”, terwijl hij achter de schermen een bouwbedrijf van 35 miljoen euro runde.

Deze keer wordt De Witte vervolgd omdat hij in 2008 ruim 1 miljoen euro versluisde van een vzw waarvan hij bestuurder was naar zijn eigen rekening, zonder dat aan te geven aan de fiscus. “Ja, we hebben valse facturen opgesteld”, pleitte zijn advocaat. “Maar van belastingontduiking is geen sprake.”

Het parket vroeg twee jaar cel. “Mijn ­cliënt is 72 en hoort niet thuis in de gevangenis”, klonk het. “Maar een werkstraf ziet hij wel zitten.” Het vonnis volgt op 17 januari.