Banale ruzie lijkt aanleiding voor dood van Nederlandse rapper

Een banale caféruzie om een omgestoten drankje lijkt de aanleiding te zijn geweest voor de dood van de Nederlandse rapper Feis. Dat berichten Nederlandse media. De man die hem doodschoot, is nog voortvluchtig.

Rapper Feis, voluit Faisal Mssyeh, vierde de jaarwisseling bij vrienden thuis. Toen de groep daarna nog naar het Kaapverdisch café Iolanda aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam ging, ontstond daar een ruzie toen de latere schutter een glas van een man had omgestoten. De man haalde toen al zijn pistool boven en dreigde ermee, melden Nederlandse media, waarop alle ruziemakers de bar uitgezet werden.

Buiten het café ging de ruzie onverminderd voort. Dat was het sein voor Bilal, de broer van Feis, om tussenbeide te komen en te proberen om de situatie te ontmantelen. Maar toen ook zijn broer daarop bedreigd werd, kwam Feis zich moeien. Nog voor die uitgesproken was, werd hij al neergeschoten. Ook zijn broer werd door een kogel geraakt.

Feis werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij wat later bezweek aan zijn verwondingen. Zijn broer had niet door hij ernstig geraakt was en ging pas wat later naar het ziekenhuis. Hij vecht daar nu voor zijn leven, want de verwondingen zijn levensbedreigend.

Verdachten vrijgelaten

Kort na de dodelijke schietpartij op nieuwjaarsdag arresteerde de politie zeven verdachten. Het gaat om drie vrouwen van 15, 32 en 49 jaar en vier mannen tussen 36 en 45 jaar. Zes van hen zijn ondertussen vrijgelaten, een 36-jarige man zit nog vast voor verboden wapenbezit. De schutter zelf is nog voortvluchtig. “Er zijn al veel bruikbare tips en foto’s binnengekomen, maar hulp van getuigen is nog steeds nuttig in de vorm van foto- en videomateriaal”, zegt de politie in De Telegraaf.

In Rotterdam vindt vandaag een herdenking plaats voor de rapper.