Netflix stelt ‘Girl’ uit na kritiek

Is een film over een transgender danseres te ‘gevaarlijk’ om te zien? Dat vraagt The New York Times nu Netflix Girl voorlopig toch maar niet beschikbaar stelt voor zijn Amerikaanse abonnees. Netflix heeft de rechten voor de VS en plande om de film van Lukas Dhont op 18 januari te lossen. Dat wordt nu vermoedelijk ergens komende lente. Netflix gaf geen commentaar.

Dat Netflix dit doet, versterkt het vermoeden dat het bedrijf op zijn hoede is voor de controverse die in de VS is losgebarsten. Enkele opiniestukken verweten de filmmakers dat ze zelf geen transgender zijn. Bovendien noemden sommigen de pijnlijke sleutelscène “traumatiserend” en “walgelijk”. Netflix had eerder al aan Dhont gevraagd om expliciete scènes te knippen, maar die hield voet bij stuk.

Het is niet de eerste keer dat Netflix buigt voor een deel van zijn abonnees. Eerder deze week bleek dat het bedrijf een aflevering van het satirische programma Patriot act in ­Saudi-Arabië niet vertoont omdat de kroonprins erin beledigd zou worden.

Zondag kan Girl de Golden Globe voor beste anderstalige film winnen. Roma is daar ­veruit topfavoriet, maar Variety meldt Girl toch als grootste ­concurrent.