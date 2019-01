“Ik heb mijn gezin vermoord”: twintiger bekent moord op twee kinderen en baby

Een Amerikaanse man heeft zich aangegeven bij de politie nadat hij twee kinderen en een baby doodgeschoten had. Zijn vrouw raakte zwaargewond, ook door een kogel uit het wapen van Junaid Hashim Mehmood (27).

De politie werd donderdag rond 18.15 uur opgebeld door een familielid van de slachtoffers. Die vroeg hen om te controleren of alles in orde was in het appartement in Texas City waar de twee kinderen van 2 en 5, de baby en hun moeder woonden.

Bij aankomst troffen ze een gruwelijk tafereel aan. De kinderen en de baby waren doodgeschoten en hun moeder lag met een hoofdwonde op de grond. Zij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in stabiele toestand herstelt van haar verwondingen.

De zoektocht naar een dader kwam al snel uit bij de 27-jarige Junaid Hashim Mehmood. Later op de avond belde hij zelf de politie om zich aan te geven en de moorden te bekennen. Even later werd de man ingerekend door de politie achter een restaurant in Webster.

Speurders omschrijven hem als “onsamenhangend, emotioneel en voortdurend roepend” op het moment van de arrestatie. “Ik heb mijn gezin vermoord”, zou hij gezegd hebben tegen de agenten.