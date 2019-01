Dedecker moet eerste gemeenteraad al meteen uitstellen: “Voorganger roofde mijn bureau leeg en nam alle dossiers mee”

Het zit er bovenarms op, in Middelkerke. De nieuwe burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) zegt dat zijn voorgangster Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) het burgemeestersbureau compleet leeg roofde. De ex-burgemeester repliceert dat Dedecker beter moet kijken “en daarbij: hij wilde toch tabula rasa?”

Jean-Marie Dedecker is categoriek: “Toen ik woensdag mijn bureau voor de eerste keer binnenstapte als nieuwe burgemeester, was het leeg. Compleet leeggehaald. Mijn voorgangster Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) heeft me zelfs geen paperclip nagelaten. Alles heeft ze meegenomen. De dossiers, documenten, het bureaumateriaal. Zelfs de wetboeken die destijds met belastinggeld zijn aangekocht.”

Jean-Marie Dedecker, de grote triomfator bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke. Foto: BELGA

Dedecker was in oktober de grote triomfator van de gemeenteraadsverkiezingen in de kustgemeente Middelkerke. Dedecker haalde de absolute meerderheid. Maar wat misschien nog zoeter smaakte: hij pakte de burgemeesterssjerp af van Janna Rommel-Opstaele. Van de Open VLD. Laat dat nu net de partij zijn die hem destijds buiten zette omdat ze hem een ongeleid projectiel vonden. Dedecker ging naar de N-VA maar werd er ook daar uit gebonjourd omdat toenmalig kartelpartner CD&V hem er niet bij wilde. De ex-bondscoach richtte de partij Lijst Dedecker (LDD) op. Daarmee haalde hij op 14 oktober een verpletterende meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen in Middelkerke.

Verhuiswagens voor gemeentehuis

“Ik denk dat de Open VLD nog altijd niet over die nederlaag heen is”, zegt Jean-Marie Dedecker. “Heel het burgmeestersbureau leeghalen is één van de laatste stuiptrekkingen van de vorige burgemeester. Een daad, ingegeven door frustratie.”

Dedecker zegt dat hij het nochtans had moeten zien aankomen. De voorbije dagen maakten medewerkers er hem attent op dat er camionettes voor het gemeentehuis stonden en dat er van alles werd ingeladen. “Nu blijkt dus dat alles uit het bureau weg. Niet alleen uit het bureau van de burgemeester. Ook dat van de vorige schepen van toerisme. Maar daar hebben ze het vuil wel achtergelaten.”

“Hij moet beter kijken”

Uitgetreden burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD). Foto: BELGA

Uitgetreden burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD) zegt dat Jean-Marie Dedecker overdrijft. “Ik heb het bureau niet compleet leeggehaald. Okay, er zijn dossiers weg. Maar dat waren mijn persoonlijke dossiers. En alle persoonlijke spullen die ik in de loop der jaren voor mijn bureau zelf kocht, heb ik natuurlijk ook meegenomen. De andere dossiers heb ik naar de verschillende kabinetten gebracht. Dedecker moet daar gaan kijken in plaats van mij zwart te maken.”

En de wetboeken? Dedecker zegt dat Janna Rommel-Opstaele wetboeken uit het bureau meenam. “Wat zwanst die man toch allemaal. Er stonden helemaal geen wetboeken in mijn bureau. Maar ja, hoe kan Dedecker dat nu weten? De voorbije weken liep hij wel constant op het stadhuis rond maar nooit kwam hij mijn bureau binnen.”

Tabula rasa

Janna Rommel-Opstaele vindt het vreemd at Jean-Marie Dedecker zo veel ophef maakt over zijn leeg bureau. “Hij liep al jaren te toeteren dat wij niets goed deden. Dat hij alles van scratch zou herbeginnen. Wel, dan moet hij net tevreden zijn met een tabula rasa.”

Hier treedt Jean-Marie Dedecker zijn voorgangster wel bij. “Dit bureau geeft inderdaad een clean tabula rasa-gevoel. Alleen: doordat alle dossiers weg zijn, moet ik de eerste gemeenteraad van 17 januari uitstellen.”