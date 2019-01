Celstraffen van 1 en 2 jaar gevorderd tegen ‘gele hesjes’

Het Brusselse parket heeft vrijdag celstraffen van 1 en 2 jaar gevorderd tegen drie mannen die betrokken zouden geweest zijn bij de rellen die de betogingen van de ‘gele hesjes’ op 30 november en 8 december ontsierden. Alle drie hadden ze stenen gegooid naar de politie, één van hen had ook een verkeerslicht vernield en een tweede zou ook een politieman verwond hebben toen die hem probeerde te arresteren. De drie “gele hesjes” vroegen allemaal een werkstraf.

Een vijfhonderdtal actievoerders zetten op vrijdag 30 november de boel op stelten tijdens een betoging van de ‘gele hesjes’ in het centrum van de stad. Daarbij werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. Tientallen betogers werden opgepakt, vijf van hen werden ook gerechtelijk aangehouden.

Eén van hen was de 37-jarige E.F. Die zou een grote kassei gegooid hebben naar de politie en zou zich verzet hebben toen de politie hem even later wilde oppakken. Eén politieagent raakte daarbij gewond en de agenten moesten hun arrestatiepoging staken toen andere betogers hen met stenen en biljartballen begonnen te bekogelen. Het parket eiste 2 jaar cel tegen E.F., die naar eigen zeggen wel een steen had gegooid maar nooit de bedoeling zou gehad hebben iemand te verwonden.

Enkele dagen na de betoging kon de Brusselse politie twee andere relschoppers oppakken. Eén daarvan was de 44-jarige S.B. Die gaf toe dat hij een steen naar de agenten had gegooid en uitte voor de rechtbank zijn spijt voor het gebeuren.

De tweede betoging van de “gele hesjes”, op 8 december, trok zo’n 1.000 actievoerders maar werd ook ontsierd door relletjes. De 23-jarige R.A. zou daarbij stenen gegooid hebben naar de politie en een verkeerslicht vernield hebben. Ook hij gaf de feiten toe en vroeg om een werkstraf.

De vonnissen vallen op 18 januari.