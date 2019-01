Rode Duivels zijn gegeerd: wisselen Carrasco, Dembélé en Dendoncker deze maand van club?

Het is januari en dus draait de geruchtenmolen op volle toeren. Ook enkele Rode Duivels ontsnappen daarbij de dans niet, zo blijkt.

LEES OOK. Geen Batshuayi op training én Valencia zoekt nieuwe spits, maar: “Hij blijft waar hij is”

Yannick Carrasco kan volgens Corriere della Sera en La Gazzetta dello Sport rekenen op interesse van Milan. Carrasco zou willen terugkeren naar Europa na zijn Chinese avontuur bij Dalian Yifang. Milan miste Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy), Cesc Fabregas (waarschijnlijk Monaco) en Luis Muriel (Fiorentina), waardoor Carrasco op de radar is gekomen van de Rossoneri.

Ook het feit dat Rodrigo De Paul “moeilijk” weg te halen zou zijn bij Udinese en dat Gennaro Gattuso weinig enthousiast is over Manolo Gabbiadini (Southampton) zou een rol spelen, terwijl ook Sassuolo-speler Stefano Sensi een doelwit zou zijn.

“Er was al contact met Carrasco, maar dat is al lang geleden”, klinkt het bij de Gazzetta. “Het grote obstakel is dat Carrasco zijn looneisen drastisch zal moeten verlagen. Maar China is ver weg van huis en Carrasco vond een Instagram-post over de interesse van Milan leuk.”

Yannick Ferreira Carrasco on Instagram pic.twitter.com/w867SAtEoI — Team Milan AC (@TeamMilanAC) 3 januari 2019

Sky Italia-journalist Gianluca Di Marzio bevestigde de interesse van Milan in Carrasco, maar was minder positief. Volgens de Italiaan zou Carrasco zijn jaarsalaris van 10 miljoen euro niet willen opgeven en zou Dalian Yifang niet openstaan voor een uitleenbeurt met een koopoptie. De Chinese club kocht Carrasco vorige winter voor 30 miljoen van Atlético Madrid.

LEES OOK. Miljoenen geïnvesteerd, eindelijk een topspits en toch in volle crisis: “Milan lijkt wel vervloekt!” (+)

Dendoncker

We blijven in Italië. Leander Dendoncker wordt er namelijk gelinkt aan een transfer naar AS Roma. De ex-club van Radja Nainggolan zou de Rode Duivel tot het einde van het seizoen willen huren van Wolverhampton, waar Dendoncker onlangs pas voor het eerst in de basis stond in de Premier League.

Zowel Corriere dello Sport als Tuttosport beweren dat Roma ook een aankoopoptie zou willen bedwingen voor de defensieve middenvelder/centrale verdediger. En La Gazzetta dello Sport haalt een reactie van Dendonckers manager aan bij TRS: “We bekijken meerdere opties voor Leander, maar met Monchi (sportief directeur van Roma, red.) hebben we nog niet direct gesproken.”

Dembélé

Het contract van Mousa Dembélé bij Tottenham loopt eind dit seizoen af en dus is het uitkijken wat de Rode Duivel van plan is. Tekent hij alsnog bij, vertrekt hij deze winter voor een prikje of volgende zomer als vrije speler? Volgens RMC Sport-journalist Sacha Tavolieri kan Dembélé rekenen op interesse uit China. Beijing Sinobo Guoan zou hem 9 miljoen euro per jaar willen betalen voor drie seizoenen.

Dembélé zou de naar Al-Hilal vertrokken Jonathan Soriano kunnen vervangen als niet-Chinese speler en werd de voorbije maanden ook al gelinkt aan onder andere Juventus en Inter.