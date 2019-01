Meisje (15) permanent blind door mysterieuze ziekte na cruise

Een tienermeisje uit de Amerikaanse staat Missouri is getroffen door een mysterieuze ziekte na een cruisevakantie. Sinds de reis in de zomer van 2017 kampt ze met ernstige symptomen, die de artsen niet kunnen thuisbrengen. Daardoor is het meisje intussen haar zicht, reuk- en smaakzin volledig kwijt.

De lijdensweg van Jordyn Walker (15) begon in de zomer van 2017, nadat ze met haar familie op een cruisevakantie was geweest. Ze had last van ernstige buikpijn en bloed in haar stoelgang, maar de artsen in het ziekenhuis hadden geen idee wat er aan de hand was. De resultaten van alle testen waren immers negatief teruggekomen.

Het Amerikaanse meisje werd naar huis gestuurd, waar haar gezondheid een tijdlang stabiel was. Tot haar symptomen in december vorig jaar terugkwamen én erger deze keer.

Niets meer ruiken, smaken of zien

Jordyn had nu niet alleen buikpijn, maar ze kon ook plots niets meer ruiken, smaken of zien. De druk achter haar ogen nam razendsnel toe, waardoor haar gezicht helemaal opgezwollen en paars werd. Haar familie was radeloos toen de artsen opnieuw niet vonden wat er mis was.

Zestien dagen lang onderging ze tientallen testen en twee operaties. Maar, een diagnose is er nog steeds niet. “Ze hebben geen idee wat er aan de hand is”, zegt Kendyll Walker, de moeder van het tienermeisje. “Er is ook niets dat we kunnen doen.”

Nooit meer zien

Het enige wat Jordyn nu weet, is dat ze nooit meer zal kunnen zien door de mysterieuze ziekte. Het slechte nieuws kreeg ze op oudejaarsavond te horen, toen ze het ziekenhuis opnieuw mocht verlaten. Vlak daarvoor had ze nochtans nog één wens geuit: om ooit weer te kunnen zien.

“Het is vreselijk om alles te zien gebeuren, wetende dat wij niks kunnen doen”, zegt haar moeder. De familie heeft inmiddels een inzamelactie opgestart om de medische kosten te betalen. Er is 200.000 dollar nodig, waarvan er nu 33.000 dollar ingezameld is.