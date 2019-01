Officieel: Tottenham licht optie in contract Alderweireld (en dat is interessant voor geïnteresseerde clubs)

Tottenham heeft de optie van een jaar in het aflopende contract van Toby Alderweireld gelicht, waardoor de Rode Duivel in theorie tot 2020 blijft in Londen. Dat maakten de Spurs vrijdag bekend via hun website.

Door de optie te lichten, activeren de Spurs een transferclausule die bepaalt dat Alderweireld deze zomer voor 25 miljoen pond (27,7 miljoen euro) de club mag verlaten. Voorwaarde is wel dat de overgang plaatsvindt ten laatste twee weken voor het einde van de transferperiode.

The Club can confirm that we have activated the option to extend @AlderweireldTob’s contract until 2020.