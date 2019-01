Kabila mag zichzelf niet opvolgen, maar blijft wel in presidentieel paleis wonen: “Dat is zijn privé-eigendom”

De naam van de nieuwe Congolese president is nog niet bekend, maar wel al zeker is waar die niet zal wonen: in het presidentieel paleis. Dat eigent aftredend president Joseph Kabila zich toe. “Het is zijn privé-eigendom”, zegt een bron dichtbij de president.

De opvolger van Joseph Kabila zal huizen in de residentie die nog even van eerste minister Bruno Tshibala is. Hem is al gevraagd om zijn valiezen te pakken en een nieuwe woonst te zoeken. Dat meldt de Congolese nieuwssite actualite.cd.

“Tshibala is sinds vorige week op de hoogte”, zegt een bron aan de nieuwssite. “De verhuizingen gaan beginnen, net als de aanpassingswerken.”

Privé-eigendom

Nog volgens die bron is het presidentieel paleis privé-eigendom van Kabila. “Hij heeft het verworven via de erfgenamen van Mobutu.” Volgens Congolese media toont het nieuws vooral hoeveel macht Kabila zal blijven hebben in het land.

Eigendom van Belg

Het presidentieel paleis is een van de prachtigste bouwwerken die Congo en hoofdstad Kinshasa rijk is, gelegen langs de majestueuze Congostroom. Het domein was aanvankelijk eigendom van de Belg William Damseaux. Met zijn onderneming Orgaman vergaarde hij veel fortuin in het land.