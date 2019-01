Antwerp is aan een sterk seizoen bezig en is op weg naar Play-off 1. Van 4 tot 16 januari wil de Great Old in Algorfa de basis leggen voor een sterke tweede seizoenshelft. Zoals we van trainer Bölöni gewoon zijn is het programma in Spanje erg vol met oefenmatchen tegen Virton (5/1), OHL (6/1), Augsburg (11/1) en Cercle Brugge (12/1). Wij reisden mee, zodat u geen seconde moet missen.