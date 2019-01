Persoonlijke gegevens van Angela Merkel en andere Duitse politici gehackt en op straat gegooid

De persoonlijke data van honderden Duitse politici liggen op staat. Via Twitter werden grote hoeveelheden persoonlijke gegevens en privédocumenten van zowel nationale als regionale politici gepubliceerd, zo meldt rbb inforadio vrijdag. Ook bondskanselier Angela Merkel werd getroffen.

De hack werd donderdagavond ontdekt, zo schrijft rbb. De gepubliceerde informatie bevat in vele gevallen onder meer mobiele telefoonnummers en adressen. Maar soms is ook meer gevoelige informatie bekendgemaakt, zoals identiteitskaart- en kredietkaartgegevens of de inhoud van brieven en onlinegesprekken.

Over de oorsprong van het lek bestaat geen duidelijkheid. Het is ook niet duidelijk of alle gepubliceerde informatie authentiek is. Wel is duidelijk dat, op het extreemrechtse AfD na, alle Duitse partijen getroffen werden door de grote hack.

De belangrijkste getroffen politicus is bondskanselier Angela Merkel. Onder meer een faxnummer, een e-mailadres en verschillende brieven van en naar de kanselier werden buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk hoe gevoelig die gehackte informatie is.

De Duitse minister van Justitie, Katarina Barley, heeft de hack veroordeeld als een aanval op de Duitse democratie. “De dader van deze aanval wil het vertrouwen in onze democratie en onze instellingen ondergraven”, zo zegt ze. Ze hoopt dat de dader snel gevat wordt en dat diens motieven worden bekendgemaakt. “Criminelen, en de mensen die hen steunen, zouden geen enkel debat in ons land mogen dicteren.”