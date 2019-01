De tropische storm Pabuk ligt op ramkoers met de Thaise eilanden Koh Samui en Koh Phangan. Tot nu werden volop toeristen geëvacueerd, maar daar is het nu te laat voor. Wij zijn op zoek naar mensen die toch nog op het eiland gebleven zijn en de storm er gaan trotseren.

Ben je zelf op Koh Samui of Koh Phangan of ken je iemand op het eiland? Laat het ons dan weten via oproep@nieuwsblad.be.