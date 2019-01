Leko over ‘Operatie Propere Handen’: “Ik zal op laatste pagina van het dossier staan: Ivan was 100 procent eerlijk”

Van 5 tot 13 januari verblijft Ivan Leko met ‘zijn’ Club Brugge op winterstage in Doha. Voor de Kroaat op het vliegtuig stapte, gaf hij samen met BC Oostende-trainer Dario Gjergja een interview aan de Krant van West-Vlaanderen. Daarin sprak Leko open over zijn rol in ‘Operatie Propere Handen’.

Het interview met de Krant van West-Vlaanderen zou normaal gezien al drie maanden geleden hebben plaatsgevonden, maar Leko belandde toen even in de cel. De Kroatische trainer van Club Brugge werd door het federale parket in verdenking gesteld van het witwassen van geld. “Dag na dag ga ik bewijzen dat ik dit niet verdiend heb”, klonk het in oktober.

Nu haalde Leko nog eens uit naar de gang van zaken toen. “Wat ze met mij gedaan hebben... Dat wens ik zelfs mijn ergste vijand niet toe”, zegt hij tegen de Krant van West-Vlaanderen. “In het leven ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Omdat ik coach ben van Club Brugge, met de grootste achterban van het land, was ik al schuldig zonder enig bewijs. Niets. Nul. Later zal ik op de laatste pagina van het dossier staan, helemaal onderaan, in een voetnoot. Leko was 100 procent eerlijk. Maar intussen stond er op elke voorpagina ter wereld maar één hoofd: dat van mij.”

Volgens de Kroaat voelt hij zichzelf nu fantastisch omdat “iedereen die mij persoonlijk kent 200 procent in me gelooft.”