Vlaming in tropische storm in Thailand: “Er zijn golven tot 5 meter hoog, maar we hebben al erger meegemaakt”

De voorlopers van de tropische storm Pabuk zijn vrijdag aan land gekomen op enkele eilanden in het zuidoosten van Thailand. Tienduizenden toeristen sloegen op de vlucht voor het natuurgeweld, maar Bart Huysmans bleef ter plaatse. Als eigenaar van hostels op Ko Samui en Ko Pha Ngan vertelt hij aan onze redactie hoe de situatie er nu is.

Het zou de zwaarste tropische storm in decennia worden. Tienduizenden toeristen sloegen ervoor op de vlucht, touroperators namen hun voorzorgen door mensen van de eilanden te halen. Maar de lokale bevolking, die blijft bijzonder kalm.

“Zij hebben al veel erger meegemaakt dan dit”, weet Bart Huysmans, die er sedert drie jaar Tiki Tiki Beach Hostels uitbaat. “Wie verstandig is, heeft zijn voorzorgen genomen. Maar je merkt echt dat ze er niet zo mee begaan zijn.”

Ook Bart, zijn Thaise vrouw en hun zoontje Mathis hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zij plakten de ramen van hun hostel op het strand van Ko Samui af en sloegen voldoende rantsoen in.

“Onze klanten hebben we uit voorzorg naar onze andere hostel, weg van het strand, gebracht”, zegt hij. “Maar de situatie valt echt mee. Het regent, maar niets dat we nog nooit gezien hebben. Hetzelfde geldt voor de wind. Alleen de zee is nog maar zelden zo wild geweest. Het klopt dat er golven van 4 à 5 meter hoog zijn.”

Bart maakte voor onze redactie nog een filmpje van de situatie op het strand in Ko Samui:

En elders in Thailand?

Het noodweer leidde elders wel al tot zware stortbuien en felle windstoten. Meerdere luchthavens zijn tot nader order gesloten.

De storm heeft al zeker één leven geëist. Volgens de lokale nieuwssite Khaosod is door de hevige golfslag een vissersboot gekapseisd. Het lichaam van een visser is aangespoeld op een strand in de provincie Pattani. Een andere visser is nog altijd vermist.

Meer dan 6.000 mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Nakorn Si Thammarat, werden geëvacueerd, zo zegt de Thaise dienst Rampenbestrijding nog. In diezelfde provincie werden ook de luchthavens gesloten. Ook de luchthaven op het eiland Koh Samui blijft dicht.