Werkstraf voor 22-jarige die Brugse agent in elkaar sloeg aan station

Brugge - Een 22-jarige Bruggeling heeft van de strafrechter 200 uur werkstraf gekregen voor de zware klappen die hij in augustus uitdeelde aan een agent aan het station in Brugge. Zijn broer werd vrijgesproken.

Op 23 augustus omstreeks 13 uur overschreed Bruggeling Jackson O. (22) met zijn wagen een volle witte lijn aan de achterzijde van het station. Een agent op de motor onderschepte zijn wagen waarop O. in discussie ging met de agent. Zijn 25-jarige broer C.N., die in de passagierszetel zat, weigerde zich te identificeren, verliet het voertuig en wandelde door het gebouw naar de voorkant van het station. Daar wachtte het zwaantje hem op samen met twee inderhaast opgetrommelde collega’s.

Omdat N. zich nog altijd niet wou identificeren werkten de agenten hem tegen de grond en boeiden hem. Intussen kwam Jackson O. met gierende banden de Kiss&Ridezone van het stationsplein opgereden, stapte uit en deelde rake klappen uit aan een van de agenten. Uiteindelijk konden de agenten ook Jackson O. bedwingen en boeien.

Van het incident doken een paar dagen later beelden op die op sociale media heel wat verontwaardigde reacties uitlokten. “Maar die beelden missen enige context, want je ziet niet wat eraan voorafgaat”, stelde Luc Arnou, de advocaat van Jackson O., tijdens het proces. “Toen de broer van mijn cliënt uit de wagen was gestapt, was er voor de agent geen enkele reden meer om hem aan de andere kant van het station op te zoeken. Hij had zijn ongenoegen over zijn reactie moeten inslikken, maar dat deed hij niet. Omdat zijn broer in zijn ogen ten onrechte geboeid werd, is mijn cliënt inderdaad door het lint gegaan. Dat had hij uiteraard niet mogen doen.”

Het OM had voor de beide broers een strenge effectieve bestraffing gevraagd. Jackson O., die tijdens het proces zijn excuses aanbood, kreeg vrijdag een werkstraf van 200 uur opgelegd voor weerspannigheid en de slagen. Zijn broer C.N. werd vrijgesproken voor weerspannigheid. De agent die zware klappen incasseerde kreeg een voorlopige schadevergoeding toegekend van 1.000 euro.