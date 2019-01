Club Brugge kreeg een bod van 25 miljoen voor Wesley, maar legde dat naast zich neer

Wesley Moraes is grof wild op de transfermarkt. De Braziliaanse spits leverde Club Brugge zelfs een bod van 25 miljoen euro op, maar blauw-zwart weigerde dat.

Het bod was afkomstig van de Chinese vicekampioen Guangzhou Evergrande, dat getraind wordt door Fabio Cannavaro. De club bood Wesley een veelvoud van zijn huidige jaarsalaris, dat naar verluidt zo’n 1 miljoen euro zou bedragen, maar de 22-jarige Braziliaan hoopt eerder op een Europees avontuur. De voorbije maanden werd hij gelinkt aan Engelse clubs als Arsenal, West Ham United en Cardiff City, en ook het Italiaanse Lazio.

Club Brugge wil deze winter echter geen enkele sterkhouder laten gaan en dus werd het bod van 25 miljoen euro geweigerd. Komende zomer zou blauw-zwart wel bereid zijn om te spreken over een transfer van de spits, die dit seizoen al tien keer scoorde. Club nam Wesley in de winter van 2016 voor 1 miljoen euro over van het Slovaakse Trencin.