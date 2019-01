Twitteraar probeert imago van jong parlementslid te beschamen met oude video, maar dat draait anders uit

Alexandria Ocasio-Cortez werd donderdag ingezworen als jongste vrouw ooit in het Amerikaanse Congres. In een poging om haar imago te beschadigen werd een oude video online gezet, maar dat kwam als een boemerang terug.

Ocasio-Cortez is 29 jaar en zetelt voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Ze kreeg tijdens de verkiezingscampagne heel wat kritiek over zich, en dat is niet gestopt nu ze officieel een deel is van het Amerikaanse Congres.

De twitterpagina ‘AnonumousQ’ postte een oude video van een dansende Cortez toen ze aan de universiteit van Boston studeerde, met het bijschrift: ‘Hier zie je Amerika’s favoriete betweterige communist, die zich gedraagt als het domme leeghoofd dat ze is’.

Ze bootst een scene na van de film ‘The Breakfast Club’, en de clip is onderdeel van een langere video. Maar de verwachte negatieve reacties op de video blijven uit. De clip heeft zelfs het tegenovergestelde effect, veel mensen steunen haar. Ally Sheedy, de actrice die Allison Reynolds speelt in The Breakfast Club, en wiens dansbewegingen Ocasio-Cortez nabootst, is grote fan. ‘Hier ben ik blij om’, tweet ze. Acteur Russell Crowe zei dat de dans ‘fantastisch’ was. ‘Hoe meer politici er zijn zoals Ocasio-Cortez, hoe sneller we allemaal aan het dansen gaan.’ Veel mensen prijzen haar op sociale media omdat ze plezier heeft. Comedian Patton Oswalt schreef op Twitter. ‘Ik denk dat het verhaal van Alexandria Ocasio-Cortez gedaan is, ze kan nooit terugkomen van een video.. waarin ze lieflijk danst en plezier maakt met haar vrienden.’

Huurprijs

Ocasio-Cortez liet in een opvallend statement in New York Times weten dat ze de huurprijs in Washington niet kon betalen en moest wachten op haar eerste loonbrief als congreslid in januari.

Er kwam echter kritiek op die uitspraak. Zo suggereerde Fox News-presentator Ed Henry dat Ocasio-Cortez loog over haar financiële situatie, omdat ze in een fotoshoot voor een magazine dure merkkledij droeg. Daarop reageerde het nieuwe Congreslid dat ze de kleren in bruikleen had gekregen voor de fotoshoot.