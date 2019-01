OVERZICHT. Hierheen trekken onze eersteklassers op winterstage

Het is winterstop, maar dat wil niet zeggen dat onze eersteklassers op hun lauweren rusten. Integendeel: de meesten van hen trekken op oefenstage richting Spanje, landskampioen Club Brugge en Eupen reizen naar Doha. Onze sportredactie reist mee en houdt u via onze stagedagboeken op de hoogte van al wat gebeurt.

Een overzicht van alle stagedagboeken vindt u hier

AA Gent

AA Gent verhuist van 5 tot 11 januari naar het Spaanse Oliva. Daar staat op 10 januari een oefengalop tegen het Duitse Holstein Kiel op het programma. Clubwatcher Michaël Van Damme is mee met de Buffalo’s, zodat u geen seconde van hun avonturen moet missen.

Antwerp

Antwerp is aan een sterk seizoen bezig en is op weg naar Play-off 1. Van 4 tot 16 januari wil de Great Old in Algorfa de basis leggen voor een sterke tweede seizoenshelft. Zoals we van trainer Bölöni gewoon zijn is het programma in Spanje erg vol met oefenmatchen tegen Virton (5/1), OHL (6/1), Augsburg (11/1) en Cercle Brugge (12/1). Wij reisden mee, zodat u geen seconde moet missen.

Anderlecht

Nieuwe coach of niet: Anderlecht gaat dit jaar herbronnen in het Spaanse San Pedro Del Pinatar. Het oefent twee keer tegen een Duitse club: Hoffenheim op 11 januari, Heidenheim op 13 januari. Clubwatcher Jürgen Geril houdt u hier op de hoogte van alles wat er staat te gebeuren.

Cercle Brugge

Cercle Brugge zoekt van 8 tot 13 januari de Spaanse zon op. Campoamor is de naam van de bestemming, Antwerp (12/1) de naam van de enige tegenstander. Journalist Koen Van Uytvange houdt u hier op de hoogte van wat leeft bij de Vereniging.

Club Brugge

Club Brugge trekt naar Qatar, waar het zich in Doha voorbereidt in de jacht op een tweede opeenvolgende titel. Op 11 januari spart het tegen PSV, een stevige tegenstander. Clubwatcher Bart Lagae zorgt er hier voor dat u niets mist van wat er bij blauw-zwart gebeurt.

Charleroi

De Karolo’s gaan van 5 tot 11 januari naar El Saler. Ze zullen in Spanje geen oefenmatch spelen.

Eupen

Van 7 tot 14 januari oefent Eupen in Doha, net als Club Brugge. Het is nog niet duidelijk of de troepen van Makelele er een oefenmatch zullen spelen.

Racing Genk

Competitieleider Racing Genk bereidt zich in het welbekende Benidorm voor op de rest van het seizoen. De Limburgers verblijven er van 6 tot 21 januari en kozen met Schalke 04 (11/1) een stevige sparringpartner. De dag ervoor staat het Nederlandse Fortuna Sittard op het programma. Clubwatcher Marnik Geukens zorgt ervoor dat u niets moet missen.

KV Kortrijk

De Kerels blijven komende week gewoon waar ze zijn: in Kortrijk. Er zijn geen oefenmatchen gepland.

Lokeren

Rode lantaarn Sporting Lokeren bereidt zich van 6 tot 12 januari in het Spaanse La Manga voor op ‘Operatie Redding’. De mannen van coach Trond Sollied oefenen op 9 januari tegen een Spaanse selectie, tweede dagen later volgt een oefenmatch tegen het Schotse Hearts. Journalist Koen Van Uytvange houdt u hier op de hoogte van al wat gebeurt.

Moeskroen

Les Hurlus verblijven van 5 tot 12 januari in Chiclana de la Frontera. Er zijn voorlopig geen oefenmatchen gepland.

KV Oostende

Van 5 tot 12 januari laadt KV Oostende de batterijen op in Murcia. Het oefent op 10 januari tegen het Nederlandse Utrecht. Journalist Jürgen Geril houdt u vanuit de Spaanse zon op de hoogte van al wat gebeurt bij de Kustboys.

Standard

Standard reist naar het Spaanse Marbella om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Het vertrekt op 4 januari en is de 12de terug. Het oefent twee keer tegen een Duitse sparringpartner: op 8 januari tegen Mainz, op 11 januari tegen het Mönchengladbach van Thorgan Hazard. Clubwatcher Bob Faesen houdt u op de hoogte van al wat er gebeurt.

Waasland-Beveren

Waasland-Beveren bereidt zich van 5 tot 12 januari in het Spaanse San Pedro Del Pinatar voor op de tweede seizoenshelft. Op 10 januari oefent het tegen de Würzburger Kickers. Journalist Gert Gysen houdt u hier op de hoogte van al wat gebeurt bij de Waaslanders.

STVV

Sint-Truiden doet het bijzonder goed dit seizoen en wil in Spanje een basis leggen voor een even sterke terugronde. De Kanaries verblijven van 5 tot 12 januari in San Pedro del Pinatar en oefenen tegen NAC (7/1) en Hoffenheim (11/1). Clubwatcher Pieter Vanlommel reist mee, zijn belevenissen met de Truienaren vindt u hier.

Zulte Waregem

Zulte Waregem is niet bezig aan een topseizoen. In het Spaanse Marbella probeert het van 6 tot 13 januari een nieuwe vibe te vinden. Op 9 januari oefent het tegen het Duitse Hannover. Het reilen en zeilen van de Oost/West-Vlamingen vindt u hier.