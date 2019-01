Standard laat Valeriy Luchkevych terugkeren naar Oekraïne

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Standard leent de Oekraïense middenvelder Valeriy Luchkevych tot het einde van het seizoen uit aan FK Oleksandria. Dat bevestigen de Rouches vrijdag. Het gaat om een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

De 22-jarige rechterflankspeler kwam in januari 2017 over van Dnipro maar kon bij de Luikenaars geen basisplaats afdwingen. Dit seizoen speelde hij nog geen minuut onder Michel Preud’homme. In eigen land moet hij speelritme opdoen.