Waarom er drie dagen na de zware rellen in Sint-Jans-Molenbeek nog niemand is opgepakt

Sint-Jans-Molenbeek - Ongeveer 150 bewakingscamera’s hangen er in de straten van de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Die aan de metrostations niet meegeteld. Toch is er drie dagen na de zware rellen op oudejaarsnacht nog altijd niemand opgepakt. Zelfs de amokmakers die vorig jaar met Oud en Nieuw brand stichtten en vernielingen aanbrachten, zijn nooit geïdentificeerd, laat staan veroordeeld.

De politie van Sint-Jans-Molenbeek zegt tegen maandag een fotoboek klaar te willen hebben met foto’s van zo veel mogelijk relschoppers. In de loop van volgende week zouden dan de eerste arrestaties moeten kunnen volgen. “Want we zijn er wel degelijk honderd procent zeker dat we heel wat amokmakers zullen kunnen vatten”, zegt commissaris Johan Berckmans.

LEES OOK. Voor honderdduizenden euro’s schade na rellen op oudejaarsnacht. Wie gaat hiervoor betalen?

“We hebben een massa materiaal. Van onze eigen camera’s, maar ook beelden die burgers ons hebben bezorgd. Camerabeelden van winkels, woningen, van de metro...”, zegt Berckmans. Dit weekend werkt de speciaal daarvoor opgericht taskforce door in de hoop zo veel mogelijk relschoppers te kunnen identificeren. “Maar het is ook niet zo eenvoudig als mensen denken.”

“Het volstaat niet om iemand te herkennen die in de buurt van een geplunderde winkel staat. Op de beelden moet duidelijk te zien zijn dat hij strafbare feiten pleegt. Bovendien was negentig procent van de jongeren gemaskerd. Wanneer we dus - bij wijze van spreken - een gemaskerd iemand met een groene jas en blauwe pet een vitrine zien vernielen op camerabeelden, dan moeten we op eerdere beelden proberen uit te zoeken om wie het gaat. Maar we kennen ondertussen ‘onze pappenheimers’ wel.”

Dat relschoppers via camerabeelden kunnen geïdentificeerd worden, bewees de Brusselse politie al in het verleden. In de loop van november 2017 braken drie keer rellen uit. Op 11 november gebeurde dat aan de Beurs na de voetbalwedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust, op 15 november liep het bezoek van de Franse social media-ster Vargasss92 zwaar uit de hand, en op 25 november ontaardde een betoging tegen de slavernij in Libië in rellen op de Louizalaan. Nadien werden 37 aanhoudingen verricht, vooral op basis van camerabeelden. Ook bij de betoging van de Gele Hesjes vorige maand werden amokmakers trouwens opgepakt via videobeelden.

Niemand opgepakt voor rellen van vorig jaar

Nochtans zijn de jongeren die bij de vorige jaarwisseling brand stichtten in Molenbeek en vernielingen, nooit geïdentificeerd. Er werden destijds vijf pv’s opgesteld tegen onbekenden, maar zonder vervolg. Hoe is dat mogelijk? “Er waren toen te weinig mensen op het terrein om verdachten te kunnen arresteren. Dat het nadien niet lukte komt omdat veel camera’s in de omgeving waar de rellen gebeurden, buiten gebruik waren”, zegt Berckmans.

Brandweer wil evaluatie

Omdat de brandweer weer geviseerd werd door de amokmakers, bestudeert Brussels staatssecretaris voor Brandbestrijding Cécile Jodogne (DéFI) intussen of de interventievoertuigen niet standaard kunnen worden uitgerust met een camera. Zo beschikken ze nadien over bewijsmateriaal. Verder wil ze de samenwerking met de politie evalueren. Tijdens de feestnacht moest de brandweer soms lang wachten op begeleiding, omdat er geen agenten beschikbaar waren.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) heeft ondertussen ook aan de nieuwe baas van het Comité P, de gewezen Leuvense politierechter Kathleen Stinckens, al gevraagd om een verkennend onderzoek te laten voeren naar wat er precies misgelopen is in Molenbeek.