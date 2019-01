Spannend: krijgen we binnenkort een aanval der voormalige Anderlecht-spelers te zien in de Serie A?

Opmerkelijk transfernieuws: Stefano Okaka ruilt deze winter Watford in voor Udinese. De Italiaanse spits, ex-Anderlecht, wordt gehuurd met een aankoopoptie.

Udinese en Watford zijn in handen van de familie Pozzo. Giampaolo Pozzo is de voorzitter van de Italiaanse eersteklasse, zijn zoon Gino die van de Hornets. Er verhuizen dus wel meer spelers van de ene naar de andere club. Denk maar aan Sven Kums, die gekocht werd door Watford en vervolgens uitgeleend werd aan Udinese.

Okaka zat op een zijspoor in Engeland. In zijn eerste seizoen in Engeland scoorde hij vier keer in twintig optredens, in zijn tweede nog maar één keer in zestien wedstrijden. Dit seizoen is de 29-jarige Italiaan spits op overschot. Hij zat tot nu toe slechts acht keer in de selectie van de Hornets, de club van Christian Kabasele, en speelde in totaal amper 47 minuten: 22 in de competitie en 25 in de League Cup.

Bram en Teo

En dus vonden de Pozzo’s een oplossing door Okaka naar de Serie A te sturen. Bij Udinese loopt de Italiaan twee ex-spelers van Anderlecht tegen het lijf: Bram Nuytinck (met wie hij nog samenspeelde in het seizoen 2015-2016) en Lukasz Teodorczyk. Die laatste ligt momenteel in de lappenmand, waardoor Okaka in principe de vervanger wordt van de Pool. Opmerkelijk want ‘Teo’ volgde in 2016 Okaka op in de spits bij paars-wit.

Afwachten of we Okaka en Teodorczyk dit seizoen samen aan het werk zullen zien in de Serie A, waar Udinese momenteel pas vijftiende staat met 18 punten uit 19 wedstrijden. De competitie in Italië ligt momenteel stil. Udinese neemt het op 19 januari thuis op tegen Parma.