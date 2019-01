Nu ook officieel: STVV laat Casper De Norre naar Racing Genk vertrekken

Sint-Truiden - Casper De Norre verlaat Sint-Truiden en maakt de overstap naar Racing Genk. Dat hebben de Kanaries vrijdag laten weten.

De Norre zal een contract van 4,5 jaar ondertekenen. In Sint-Truiden lagen verschillende scenario’s met en zonder bonussen op tafel. Uiteindelijk ging Genk akkoord met een transfersom van 3 miljoen euro all-in. STVV heeft dus geen recht op een bonus bij een eventuele doorverkoop van de 21-jarige Herkenaar.

De 21-jarige linksback kreeg een deel van zijn jeugdopleiding bij Genk, maar brak door in de hoofdmacht van STVV. In de Truiense verdediging ontpopte de belofte-international zich al snel tot vaste waarde. Dit seizoen kwam hij in totaal in actie in 22 wedstrijden, waarin hij driemaal scoorde.

Met Genk zal De Norre meestrijden voor de titel. Racing voert de Jupiler Pro League aan met ruime voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge. STVV volgt knap als zesde. Op de eerstvolgende speeldag na de winterstop, op 18 januari, maakt Genk de verplaatsing naar Stayen.