Creatieve experten helpen ondernemers innoveren

Connecting the Dots. Dat is de naam van een unieke kruisbestuiving die de voorbije twee jaar in Antwerpen georganiseerd werd tussen de creatieve industrie en andere, traditionele sectoren. Het project resulteerde in meer dan 30 cocreatietrajecten met kmo's.

Doel van de samenwerking is enerzijds Antwerpse ondernemers motiveren om te innoveren en anderzijds creatieve ondernemers helpen groeien. In de cocreatietrajecten gaan ze samen op zoek naar innovatie. Ze creëren nieuwe economische opportuniteiten, nieuwe producten en diensten waarmee ze zich terug sterker kunnen positioneren tussen de concurrentie. Het leidde tot verrassende en mooie resultaten.

“Dankzij Connecting the Dots zijn projecten ontstaan die anders nooit in ons zouden zijn opgekomen en zijn we in contact gekomen met firma's die we waarschijnlijk anders nooit hadden leren kennen”, getuigt Pieter Lesage van ontwerpbureau Studio Dott uit Berchem.

Cocreatietraject

Met twee ondernemingen zette Studio Dott dergelijk cocreatietraject op. “Een eerste project deden we met accountancykantoor MDMJ uit Geel. Dat was totaal onze wereld niet en het deed ons eerlijk gezegd aanvankelijk wel even in de haren krabben hoe we daarin onze creativiteit zouden kunnen laten spreken. Maar we merkten al snel dat er een vooruitstrevende visie heerst. MDMJ legde ons de vraag voor 'wat binnen tien jaar?' omdat hun beroep dan helemaal geautomatiseerd zal zijn. Bovendien werken ze heel specifiek voor artsen, wat een totaal andere analyse en inzicht van de cijfers vraagt dan een grote onderneming. Conclusie was dat de focus door die automatisatie minder gaat liggen op het verwerken van de cijfers, maar meer op advies geven en het beantwoorden van vragen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een vervolgtraject met de creatie van een eigen product omtrent het visualiseren van de cijfers. Voordien zouden we er nooit aan gedacht hebben om in de accountancywereld te prospecteren. Het is dus voor beide partijen een interessante kruisbestuiving geweest”, vertelt Pieter Lesage.

“Hetzelfde verhaal eigenlijk voor ons tweede project”, gaat hij voort. “Dit keer ging het om een bedrijf, The House of Contact Centers (THoCC) uit Mechelen, dat contactcenters helpt efficiënter en beter te werken. THoCC wou internationaliseren en schalen. Door hun kennis in een online platform te integreren kunnen die contactcenters zichzelf nu evalueren en verbeteren. Ook hier is er een vervolgtraject uit ontsproten.”

Samen met de Stad Mechelen, Stad Turnhout en impactorganisatie Blenders als partners werd Connecting the Dots op poten gezet door Antwerp Powered by Creatives (APBC), het samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpen, stad Antwerpen, De Winkelhaak, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School, Sint-Lucas Antwerpen en de Karel de Grote-Hogeschool. Er was ook cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

