Ongelofelijk: meteorologen moeten zich letterlijk door hoge sneeuwmuur naar buiten graven

Voor deze drie meteorologen was het wel heel moeilijk om hun werk te doen eerder deze week in het Poolse Tatra gebergte. De drie moeten er metingen doen omtrent het weer, maar werden letterlijk geblokkeerd door een muur van sneeuw. Op de beelden zie je hoe ze zich naar buiten moeten graven om uiteindelijk in een schier eindeloze witte massa uit te komen.