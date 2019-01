U moest uw geld maar op de beurs van Oekraïne zetten: plus 80 procent

Wereldwijd bloedden de beurzen een beetje leeg, afgelopen jaar. Onze eigen Bel 20 verloor twintig procent, de Duitse beurs zelfs dertig. Maar het is niet al kommer en kwel. De Oekraïense beurs steeg vorig jaar zo maar eventjes 80 procent. Die van Macedonië dertig. Die van Qatar twintig.

Oekraïne: + 80 %

De fraaie grafiek van de Oekraïense beurs.

Het is niet allemaal slecht nieuws dat uit de Oekraïne komt. Daar gebeurt meer dan de strijd om de Krim tegen de Russen. Daar zijn volgens de Kyiv Post afgelopen jaar ook heel veel nieuwe handelsovereenkomsten getekend: 15.258 in totaal. Goed voor naar verwachting een omzet van 4,17 miljard euro. Het sterkte het geloof in eigen land en de eigen economie. Dus boomde de beurs, zij het wel na een rotjaar in 2017.

Op 5 januari 2018 noteerde de PFTS, de beurs van Oekraïne nog op 316,76 punten. Elf maand later, op 13 november, bereikte de beurs haar hoogtepunt op 607,84 punten. Waarna een lichte terugval kwam. Op 31 december bleek dat de PFTS meer dan tachtig procent was gestegen sinds 1 januari.

Macedonië: +30.41%

De MSE, de beurs van Macedonië, won vorig jaar bijna een derde. Volgens kenners legde politieke rust de basis van de beursstijging. In 2018 kwam er eindelijk een einde aan het jarenlang “naamconflict”.

Het zit zo: er is het land Macedonië (een van de afscheidingen van Joegoslavië) en er is e regio Macedonië, in Griekenland. De Grieken eisten al lang dat het land Macedonië zijn naam veranderde en blokkeerde daarom de toetreding tot de Europese Unie en de Navo. Afgelopen zomer is een overeenkomst bereikt. Het land Macedonië herdoopt zich tot Republiek Noord-Macedonië. Het vooruitzicht op Europese toetreding gaf de beurs meteen een enorme boost.

Qatar :+20.87%

Het Midden Oosten-land Qatar besliste dit jaar uit de groep van Opec-landen te stappen en voortaan zelfstandig zijn olieprijs te bepalen. Dat vertaalde zich meteen in een stijgende beurs. Blijkbaar verwachten beleggers dat Qatar zijn olie duurder dan voorheen zal kunnen verkopen.

Kunnen wij daar kopen?

Deze fraai gestegen beursresultaten steken schril af tegen wat Europa en de VS kunnen voorleggen voor 2018. Moeten we kopen op de Oekraïense beurs? Tom Simonts van kbc-econoom/KBC-Securities loopt niet meteen warm.

“Wij bieden de Oekraïense beurs alvast niet aan op ons Bolero-platform. Het is een beurs met heel weinig volume, er zitten maar zeven bedrijven in. Die bedrijven worden ook veel minder streng gecontroleerd dan in de grote beurslanden. Wie per se toch op de Oekraïense beurs wil, kan dat doen via fondsen in Frankrijk en Duitsland.”