Militairen uit vakantie geroepen om Nederlandse stranden op te ruimen

Op de Nederlandse Waddeneilanden zijn tot nu toe nog maar een 30-tal containers gelokaliseerd van de 270 die tijdens de nieuwjaarsstorm van een schip in zee zijn gevallen. Het leger is nu ingezet om te helpen bij het schoonmaken van de stranden. Want die liggen intussen bezaaid met tv’s, operatiekleding, auto-onderdelen en IKEA-spullen. Wat nog bruikbaar is, wordt meegenomen. De rest is voor de afvalcontainer.

De stranden van de Waddeneilanden lijken wel één groot stort. De beste stukken worden door mensen meegenomen. Dat mag van de overheid. Wat blijf is rommel en nog eens rommel. Kletsnatte kledij, kapotte tv-schermen, benzinetanken van KIA-wagens, massa’s IKEA-spullen die uit elkaar vallen omdat ze te lang in het water hebben gelegen...

Honderden vrijwilligers helpen nu al dagen om de stranden schoon te maken. Maar er blijft maar troep aanspoelen en door de snijdende wind en de koude temperaturen houden de meesten het ook maar een paar uur vol. De overheid waarschuwt vrijwilligers dat ze zich warm genoeg moeten kleden en stoppen als het hen te veel wordt

De containers vielen als dominostenen van het schip. Foto: afp

Defensie stuurde zo’n honderd militairen naar de Waddeneilanden. Sommige soldaten van de basis in Havelte, die de schoonmaakoperatie nu komen versterken, werden zelfs uit kerstverlof teruggeroepen.

Maar volgens burgemeester van Schiermonnikoog Ineke van Gent is de hulp van het leger absoluut noodzakelijk. „Dit is een uitzonderlijke situatie. Het is echt rampzalig wat hier op het strand ligt, een enorme hoeveelheid rotzooi. We hebben echt extra hulp nodig, we gaan het zelf niet redden”, zegt Van Gent.

Ze noemt de vervuiling een “ramp voor de natuur.”

“We zijn een nationaal park, het is een prachtig gebied. En nu ligt alles bezaaid met zeeppompjes, doekjes, matrassen, operatiekleding, noem maar op. De gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn.”

Ook de burgemeester van Terschelling wil graag hulp van het leger om de stranden schoon te maken. “Ik dacht een grote tv te hebben gevonden die aangespoeld was op het strand. Goed verpakt en nog helemaal droog. Helaas, eens uitgepakt merkte ik dat het enkel om een glazen scherm gaat. Maar we hebben de jongste dagen al van alles gevonden. Speelgoed voor de kleinkinderen. Eens afwassen en het is weer nieuw”, zegt een eilandbewoner

Foto: AFP

Intussen roept de overheid wandelaars en hulpverleners op om voorzichtig te zijn met wat ze allemaal vinden. Want niet alles wat aanspoelt, is even onschuldig.

Op Schiermonnikoog vonden strandjutters donderdag al een zak met 25 kilo poeder. Mogelijk gaat het om de giftige stof peroxide. Drie containers die van het schip MSC Zoe vielen, zaten vol met het giftige product. De containers zijn intussen nog niet gevonden.

Het gespecialiseerde bedrijf Mediterranean Shipping Company heeft inmiddels opdracht gegeven voor een grote bergingsoperatie om de 270 containers die in slecht weer in zee vielen op te sporen en uit het water te halen. Maar dat kan nog weken duren.