Herne benoemt schepenen maar voor drie jaar, wie een goede evaluatie krijgt kan verder zetelen

Herne - Om te tonen dat politiek niet draait om macht maar wel om het welzijn van de mensen, neemt de gemeente Herne een opmerkelijk initiatief. De mandaten voor de nieuwe schepenen werden beperkt tot drie jaar. Dan volgt een evaluatie.

“Begrijp ons niet verkeerd: het is uiteraard de bedoeling dat we zes jaar met de huidige ploeg het beleid in Herne in handen nemen”, zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). “Daarvoor zijn we tenslotte ook verkozen. Met een absolute meerderheid willen we echter wel kritisch blijven voor onszelf. Van de zeventien raadsleden zijn er vijftien van CD&V en twee van Kwadrant Plus. Het is niet omdat we sterk staan dat er geen zelfcontrole nodig is. In de politiek in Herne staan niet de posten centraal. We zitten in de gemeenteraad om het belang van de Hernenaren te dienen. Steeds meer mensen krijgen een afkeer van politiek, maar wij willen tonen dat het ook anders kan.”

Eind 2021 wil de gemeenteraad daarom halfweg een soort zelfevaluatie inbouwen. “Het is mogelijk dat er op dat moment mandaten worden aangepast, maar dat is zeker niet de voornaamste bedoeling. We willen met deze ploeg zes jaar vol maken, maar om de alertheid aan te scherpen komt er tussentijds al dan niet een verlenging van de mandaten”, zegt Poelaert. “Misschien stellen we ons daarmee extra kwetsbaar op, maar het is wel een goede manier om aan de toekomstige generaties te tonen dat we de politiek in Herne ernstig nemen.”

Bevoegdheden

Op de installatievergadering werden ook de schepenambten bekendgemaakt. Burgemeester Kris Poelaert staat naast het algemeen beleid in voor Veiligheid en Politie, Burgerlijke Stand, Ruimtelijke Ordening, ICT en Participatie. Lieven Snoeks (CD&V) zet Openbare Werken verder, Financiën, Patrimonium, Middenstand en Informatie. Carina Ricour (CD&V) wordt schepen van Onderwijs, Welzijn, Mobiliteit, Vrijwilligers en Dierenwelzijn. Lieven Vandenneucker (CD&V) is schepen van Landbouw, Milieu, Sport, Jeugd en Feestelijkheden. Sandra Dero (CD&V) wordt als nieuwkomer voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Bijstand en neemt daarnaast ook Cultuur, Bibliotheek, Toerisme, Integratie en Ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening.