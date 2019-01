Vijfjarig meisje zwaar toegetakeld door woeste hond

Een vijfjarig meisje uit het Nederlandse Alkmaar is vrijdagmiddag ernstig gewond geraakt nadat ze uit het niets werd aangevallen door een Rottweiler.

De peuter liet samen met een familielid twee kleine hondjes uit langs de Grevelingen toen er vanuit een bosje een Rottweiler kwam gelopen. Het dier stortte zich vol op het meisje.

De eigenaar van de hond probeerde haar te ontzetten door boven op de Rottweiler te duiken. Slechts met hulp van omstanders en de toegesnelde politie lukte dat.

Ze liep een gecompliceerde armbreuk op en ook is een stuk hoofdhuid met haar door het dier losgerukt. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht.

In overleg met de eigenaar is besloten de hond onmiddellijk in te laten slapen.