Parlement gaat weer aan de slag, maar heeft dat de komende maanden zin? “Veel moeten we niet verwachten”

Toen Charles Michel op 18 december het ontslag van zijn federale regering ging indienen bij koning Filip, was die al enige tijd op sterven na dood. De koning aanvaardde het ontslag en belastte Michel en de zijnen nog met lopende zaken, om het land niet volledig te laten stilvallen. Maar heeft het nog zin dat de regering van lopende zaken maandag weer in gang schiet of is het vergeefse moeite met de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht?