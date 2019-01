Hazard genomineerd voor trofee voor beste Speler van de Maand in Premier League

Eden Hazard is een van de zeven genomineerden voor de trofee voor beste Speler van de Maand december in de Premier League, zo maakte de PL vrijdag bekend.

De aanvoerder van de Rode Duivels was met drie treffers en vijf assists direct betrokken bij liefst acht van de tien doelpunten die Chelsea vorige maand in de Premier League kon scoren. In de verkiezing moet hij het opnemen tegen Felipe Anderson (West Ham), Harry Kane en Son Heung-min (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Mo Salah en Virgil van Dijk (Liverpool). Fans kunnen online nog tot maandag hun stem uitbrengen, de overige stemmen komen van een panel van experten en PL-aanvoerders.

Eerder dit seizoen werd Hazard al verkozen tot Speler van de Maand september. Het was toen zijn tweede verkiezing, eerder viel hem die eer te beurt in oktober 2016. Nog een jaar eerder was hij Speler van het Jaar in Engeland.