Toeriste vraagt de weg aan passant, maar die gaat lopen met haar gsm

Antwerpen - Een Amerikaanse toeriste van 70 werd donderdagavond beroofd van haar smartphone in Antwerpen. Toen ze op het Sint-Jansplein een toevallige passant de weg vroeg, trok die haar gsm uit haar handen en vluchtte weg. De politie kwam ter plaatse en kon de man inrekenen dankzij een alerte winkeleigenaar.

De Amerikaanse vrouw wandelde op het Sint-Jansplein in Antwerpen en vroeg de weg aan een toevallige voorbijganger. Die nam haar mee om de hoek in de Olijftakstraat, trok daar haar telefoon uit haar handen en vluchtte ermee weg.

De vrouw ging hulp vragen in een winkel in de omgeving, en daar bleek de verdachte ook langsgeweest te zijn met een vreemde vraag. Er kon een goede persoonsbeschrijving gegeven worden en bij nazicht in de omgeving werd de verdachte aangetroffen. De man had de gestolen smartphone nog op zak. De verdachte van 24 werd gearresteerd door de politie.