Autodief die op oudejaarsavond na vluchtpoging werd aangehouden, bleek niet aan zijn proefstuk toe

Antwerpen - De bestuurder die met gestolen bestelwagen op oudejaarsavond op de E313 werd klemgereden na een achtervolging vanuit Antwerpen, blijft aangehouden. Hij is geen onbekende voor politie en gerecht. Sterker nog: het was verre van de eerste keer dat de wegpiraat er met een auto vandoor ging en nadien werd klemgereden.

Op 28 april 2017 vluchtte de 38-jarige man met een gestolen auto op klaarlichte dag door de Kennedytunnel. Een ANPR-camera merkte hem op en hij crashte uiteindelijk op de E34.

Dik een jaar later, op 11 juni 2018 achtervolgde de federale politie hem opnieuw vanaf de E313 in Ranst tot de Antwerpse binnenstad. Ook dit keer met een gestolen auto. Hij crashte toen in de Carnotstraat en werd alweer gearresteerd. Hij was ook onder invloed. Voor die feiten werd hij vervolgd op 30 augustus.

Op oudejaarsavond deed hij het dus allemaal nog eens over. Rond 21.00 uur reed de politie op de E313 in Tongeren hem klem in een gestolen bestelwagen na een lange achtervolging vanuit Antwerpen. Om de vluchtende dief te doen stoppen, werden enkele waarschuwingsschoten gelost. Niemand raakte daarbij gewond.