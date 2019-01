Vlaams Belangster trad af omdat ze foto’s van Hitler “leuk” vond, maar zit nu toch in de gemeenteraad

Appels / Dendermonde - Ilse Annemans van Vlaams Belang kwam in september van vorig jaar in het oog van de storm terecht toen bleek dat ze heel wat racistische en nazistische afbeeldingen leuk vond op sociale media. Ze nam ontslag als voorzitter voor de Dendermondse partijafdeling, maar heeft nu toch de eed afgelegd als gemeenteraadslid, zo meldt nieuwssite Apache.

Het was ook Apache dat in september 2018 aan het licht bracht dat Annemans over een profiel beschikte op VKontakte, de Russische tegenhanger van Facebook. Er werd ook ontdekt dat ze een aantal berichten van nazistische en racistische aard “leuk” vond. Annemans vond onder meer verscheidene foto’s van Hitler leuk, vergezeld van teksten als ‘The Greatest Leader of All Time’, de intussen in onder meer Duitsland verboden SS-leuze ‘Meine Ehre heißt Treue’ (Mijn eer heet trouw), en de slogan ‘Adolf, Bitte melde Dich. Deutschland braucht Dich’ (Adolf, meld je alstublieft. Duitsland heeft je nodig).

Door de commotie trad Annemans af als voorzitter van Vlaams Belang Dendermonde. “In onze partij is geen plaats voor Hitler-aanhangers en racisten”, verklaarde lijsttrekker en Kamerlid Barbara Pas toen aan onze redactie. Annemans verklaarde ook dat de ‘likes’ op VKontakte dateerden van voor haar engagement voor het Vlaams Belang en dat ze die betreurde.

Toch zit Annemans nu in de Dendermondse gemeenteraad. Ze legde woensdagavond samen met alle andere raadsleden de eed af. Hoe komt dat? Op het moment dat het nieuws bekendraakte waren de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober al ingediend. Annemans stond op de derde plaats én raakte ook verkozen. “Er is een ernstig gesprek geweest met mevrouw Annemans”, zegt Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans aan Apache. “Ze heeft haar fout erkend en beloofd om dit niet meer te doen. Ze ondertekende ook een deontologische code. We gaan ervan uit dat ze die als gemeenteraadslid zal volgen. De partij wil haar er ook niet levenslang voor afstraffen. We leven tenslotte in vluchtige tijden van sociale media, waar dingen snel geliket en gedeeld worden.”

Fractievoorzitter Barbara Pas plaatste woensdag ook een foto op Facebook, met daarop alle Vlaams Belang-raadsleden. Annemans (vierde van links) incluis.

Dendermonde wordt de komende zes jaar bestuurd door CD&V en N-VA. Nieuw is dat burgemeester Buyse (CD&V) de gemeenteraad niet meer voorzit. De komende twee jaar is Dirk Abbeloos de voorzitter, nadien neemt Dieter Mannaert over.