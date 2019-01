Dat is schrikken! Dieren in regenwoud reageren stomverbaasd wanneer ze plots hun spiegelbeeld zien

Hoe zouden katachtigen in het regenwoud reageren wanneer ze hun spiegelbeeld te zien krijgen? Het was een vraag die natuurfotograaf Mark Fernley maar al te graag beantwoord wilde zien. Voor een studie besloot hij dan ook de daad bij het woord te voegen, met fascinerende resultaten. Onder meer een jaguar en een poema dachten heel even dat ze met een vijand te maken kregen. Maar ook andere dieren schrokken zich rot toen ze de spiegel voorbijliepen.