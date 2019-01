Heldhaftige klant deelt stevige karatetrap uit aan man die tankstation probeert te overvallen

Genk - Een klant in een tankstation heeft donderdagavond een overvaller flink in de problemen kunnen brengen in Genk. Nadat hij zag hoe de overvaller de uitbaatster bedreigde met een mes en om geld vroeg, besloot hij in hardhandig te grijpen. Met een stevige karatetrap kon hij verijdelen dat de dief ongestoord zijn gang kon gaan.

Na een hevige vechtpartij kon de dader uiteindelijk ontkomen met een kleine buit. De man die ingreep bleek de 29-jarige Ibrahim Soylu. De Genkenaar liet aan de redactie van TV Limburg weten dat hij een moslim is dat zijn geloof hem verplichtte om mensen in nood te helpen. Er is inmiddels een verdachte aangehouden in Lommel.