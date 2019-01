Is deze ‘Batmobiel’ het politievoertuig van de toekomst?

Bij achtervolgingen komt hij steevast te laat. Maar daar dient dit futuristisch wagentje dat de Brusselse politie mag uittesten ook niet voor. De cabine is uitgerust met een 360-gradencamera en bij grote drukte kunnen zelfs beelden worden gemaakt tot op 4 meter hoogte. Ideaal dus om toezicht te houden op drukke plaatsen.

“We noemen hem onze Batmobiel”, lacht politiecommissaris Olivier Slosse van de Brusselse politie. De UMS-viseo, zijn officiële naam, is geen patrouillewagen. Ook al draagt hij de kleuren en logo’s van de politie. “Het is eigenlijk een mobiele vaste camera die op een telescopische antenne staat die vier meter hoog kan uitgeschoven worden om over de mensen te kijken. Ideaal om toezicht te houden op drukke plaatsen of massa-evenementen zoals de kerstmarkt”, klinkt het.

De UMS is volledig elektrisch en haalt snelheden tot 45 kilometer per uur. De bestuurder zit achter kogelwerend, geblindeerd glas.

“Wij hopen er vooral een lacune in onze cameradekking mee op te lossen. Er zijn voldoende evenementen in de binnenstad waar we gebaat zijn bij een beter overzicht en meer camera’s”, zegt de politie.

Of de politie het wagentje na de testperiode ook zal kopen, staat nog lang niet vast.