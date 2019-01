Beter kijken? Jean-Marie Dedecker toont voor de camera hoe leeg hij het gemeentehuis aantrof

Middelkerke - Hij moet beter kijken. Zo reageerde Janna Rommel-Opstaele, de vorige burgemeester van Middelkerke, vrijdag op beschuldigingen van Jean-Marie Dedecker - de nieuwe burgemeester - dat zij zijn bureau had leeggeroofd. Dedecker liet het daar niet bij en nodigde VTM Nieuws uit om zijn wel erg lege gemeentehuis te tonen.

“Toen ik woensdag mijn bureau voor de eerste keer binnenstapte als nieuwe burgemeester, was het leeg. Compleet leeg”, aldus kersvers burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD). “Mijn voorgangster Janna Rommel-Opstaele heeft me zelfs geen paperclip nagelaten. Alles heeft ze meegenomen. De dossiers, documenten, het bureaumateriaal. Zelfs de wetboeken die destijds met belastinggeld zijn aangekocht.” Het was volgens de LDD’er zelfs zo erg dat de eerste gemeenteraad uitgesteld moest worden.

Volgens zijn voorgangster, Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), overdreef Dedecker echter. “Ik heb het bureau niet compleet leeggehaald. Er zijn dossiers weg, maar dat waren mijn persoonlijke dossiers. En alle persoonlijke spullen die ik in de loop der jaren voor mijn bureau zelf kocht, heb ik natuurlijk ook meegenomen. De andere dossiers heb ik naar de verschillende kabinetten gebracht. Dedecker moet daar gaan kijken in plaats van mij zwart te maken.”

Om zijn argument kracht bij te zetten liet Dedecker de camera’s van VTM Nieuws filmen in het gemeentehuis. De beelden tonen lege boekenplanken, lege kasten, zelfs verkleuringen aan de muur waar ooit een kast gestaan heeft. “In het gemeentehuis blijft helemaal niets over. Dit treft de inwoners van Middelkerke hard.”